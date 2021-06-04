Сотовый оператор «Киевстар» запустил незаменимую новую услугу, которая нужна абсолютно всем

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запусти новую интересную услугу, нужную абсолютно всем. Теперь клиенты компании могут пользоваться интегрированной в смартфон SIM-картой (eSIM) для контрактных абонентов. Информацией о незаменимой новой услуге оператор поделился в четверг.





Отныне абоненты, заключившие контракт с «Киевстар» и бизнес-клиенты компании получили возможность подключать на одну электронную карточку до 5 разных номеров и свободно переключаться между ними. Интересно, что ранее данной функцией могли пользоваться только абоненты предоплаты.

По словам представителей компании, такая опция постепенно начинает становиться популярной, и ей предсказывают большие перспективы в будущем. По статистике, количество абонентов, имеющих смартфоны с технологией eSIM,повысилось на 160% с момента введения этой услуги для тех, кто пользуется “Предоплатой”.

Преимущества eSIM, благодаря которым эта технология понадобится всем:

защищенность. То есть абонентам не нужно менять сим-карты. Нужно лишь переключаться с одного аккаунта на другой, и не вынимать карточки из слотов!

Услугу можно активировать через веб-версию приложения “Киевстар” Еще можно обратиться в фирменные магазины с документами, удостоверяющими личность!

Бизнес-клиенты имеют возможность подключиться, обратившись в фирменный магазин компании или позвонить личному менеджеру!

Возможность перехода на другой гаджет с помощью стационарного портала «Киевстар» на персональном компьютере!

Активация услуги абсолютно бесплатная!

Отмечается, что услуга интегрированной SIM-карты для абонентов предоплаты была доступна еще осенью прошлого года. Ближайшие конкуренты «Киевстар» – Vodafone ввели в действие эту услугу раньше – в июле 2020 года. «ТриМоб» и Lifecell внедрили технологию eSIM еще в ноябре 2019 года.

Как видим, что введение этой технологии для контрактных абонентов и бизнес-клиентов «Киевстар» – это значительный шаг вперед. Во-первых, украинцам не нужно будет постоянно переставлять сим-карты, что обеспечивает длительное служение смартфона. Во-вторых, переход на эту услугу будет бесплатным и ее активацию можно сделать, не выходя из дома, пользуясь только браузером на компьютере.