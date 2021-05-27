На кассах «Ощадбанка» не выдают наличные и удерживают огромную комиссию

Пользователь украинского национального банка «Ощадбанк» пожаловался на финучреждение, заявив, что ему не выдают деньги с депозита. Клиент обращался в кассу, однако ему передали только часть средств, а на банкомате удержали огромную комиссию.





Что происходит с «Ощадбанком»

Свою жалобу пользователь оформил в виде отзыва, оставив его на странице сайта Минфин. По его словам, все началось после окончания срока действия депозита размером в 42 000 гривен. Он решил снять деньги в наличной форме, для чего обратился в кассу банка. Там ему выдали всего лишь 10 000, заявив, что это весь имеющийся запас в отделении на данный момент. Забрав деньги, пользователь решил доснять остаток в банкомате, однако ему отказали в доступе к деньгам. Позвонив на «горячую линию» банка, пользователь услышал, что на его счету установленный лимит снятия в 15000 гривен в месяц.

Однако больше всего в этой ситуации его поразил размер комиссии, которая отображалась на экране при попытках снять разные суммы. Цифры впечатляют:

за 6000 комиссия составила 45 гривен;

за снятие 15000 придется заплатить комиссионных 90 гривен.

Пользователи в комментариях встали на сторону банка. Они написали, что если предварительно заказать деньги на снятие и убрать лимит, то они всегда найдутся. А при снятии средств в кассе комиссия и вовсе не взимается.