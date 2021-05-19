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«ПриватБанк» теперь будет выдавать деньги по-другому

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Представители крупного украинского банка «ПриватБанк» заявляют об активации новой услуги по снятию наличности вне банка. Теперь деньги можно получить не только в банкоматах, но и в крупных супермаркетах прямо на кассе.


Подробности новой услуги

Стоит заметить, что данная услуга в тестовом режиме работает уже достаточно давно, а ее популярность и востребованность доказали руководству банка необходимость официального введения. Теперь украинцы могут при осуществлении покупок в супермаркетах прямо на кассе снимать небольшие суммы наличности. Пока речь не идет о больших суммах – максимально за раз можно будет получить только 500 гривен. Снять средства можно будет на кассах, оборудованных POS-терминалами, нужно только озвучить нужную цифру для снятия кассиру, а затем ввести пин-код.

терминал приватбаку

На данный момент «ПриватБанк» сотрудничает с рядом суперкмаркетов, включая:

  • сеть магазинов Varus;
  • WOG;
  • «Сильпо»;
  • «Фора».

Представители банка заявляют, что в будущем список партнеров расширится.

Во время тестирования новой услуги «ПриватБанк» убедился в целесообразности процедуры на основе аналитических данных, полученных специалистами. Они посчитали, что чаще всего в банкоматах банка за раз снимают 280 гривен, то есть 500 гривен в кассе также будет наиболее востребованным запросов среди украинских пользователей. В это же время средняя покупка в супермаркете происходит на сумму в 80 гривен. Примерно в этих рамках пользователи снимали деньги в тестовом режиме услуги.

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