5 причин выбрать Марса‑эль‑Алам, а не Шарм-еш-Шейх

Марса-Алам или Шарм-эш-Шейх — классическая дилемма туриста-перфекциониста, который хочет и кораллы посмотреть, и отдохнуть без лишнего шума. Оба курорта по-своему хороши, но юг Красного моря всё чаще выигрывает у тех, кто ценит тишину и первозданную природу. Если вы сейчас присматриваете путевку в Египет, стоит взглянуть на альтернативу, которая уже выходит из тени. Ниже — пять аргументов в пользу Марса-Алам.

5 причин, почему Марса-Алам выигрывает

Когда кажется, что все уже были в Шарме, самое время присмотреться к менее раскрученному, но не менее впечатляющему курорту — Марса-Алам. Этот курорт с каждым годом становится всё популярнее среди тех, кто ищет покой, кораллы и аутентичную атмосферу без толпы. Его преимущества — это не только природа, но и практичные плюсы, которые трудно не заметить.

Спокойствие без толпы: курорт до сих пор сохраняет атмосферу расслабленного отдыха без очередей в рестораны и “броней” лежаков с рассвета. Меньше чартеров — меньше туристов, а значит — больше простора и более внимательный сервис. Здесь вам действительно рады, а не просто “обслуживают поток”. Коралловые сады мирового уровня: рифы возле курорта — одни из лучших на всём Красном море. Благодаря удалённости от массового туризма они сохранили первозданную красоту. Здесь можно увидеть черепах, дюгоней и десятки видов ярких рыб. Для снорклинга достаточно маски — и вы уже в подводной сказке. Пляжи с естественным заходом: в отличие от курортов, где купаться можно только с понтонов, здесь — настоящий песчаный пляж с пологим заходом. Дно ровное, без резких перепадов, идеально для отдыха с детьми и для тех, кто предпочитает неспешные прогулки по мелководью. Сафари в пустыне и национальные парки: окрестности курорта — это не просто пески, а настоящее приключение. Вади-эль-Гемаль — национальный парк с редкими животными, растениями и древними изумрудными шахтами. Добавьте к этому бедуинский ужин под звёздами — и вы получите отпуск, о котором хочется рассказывать друзьям. Цены приятнее, чем в Шарме: отдых в Марса-Алам действительно выгоднее — и это не маркетинговый ход. Отели 4–5★ стоят на 10–15 % дешевле, а уровень сервиса часто выше. Местные экскурсии и развлечения тоже обходятся дешевле и при этом более аутентичны.

Марса-Алам — это уже не просто альтернатива, а полноценный конкурент самым популярным курортам Египта. Если вы ищете место, где спокойствие сочетается с природной красотой и качественным сервисом без суеты — этот курорт точно стоит внимания. Сделайте ставку на комфорт без толпы — и отдых запомнится вам надолго.