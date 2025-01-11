Бюджетные тарифы от «Киевстар», Vodafone и Lifecell: как пенсионерам и студентам сэкономить на сотовой связи

Ведущие мобильные операторы Украины «Киевстар», Vodafone и Lifecell имеют в своем арсенале целый ряд тарифов, рассчитанных на разные категории клиентов. В частности, каждая из компаний предлагает недорогие тарифные планы с оптимальным набором услуг для людей с невысоким доходом, включая пенсионеров и студентов. Сегодня мы ознакомимся с наиболее привлекательными и дешевыми предложениями отечественных операторов мобильной связи.

Самый бюджетный тариф от Lifecell

Украинцам, которые живут на стипендию или небольшую пенсию, сотовый оператор Lifecell может предложить тариф «Мощный». Сейчас на него действует акционная цена – пакет услуг на 4 недели стоит всего 100 грн. Этот тариф предусматривает:

безлимитный интернет;

800 минут для звонков по Украине.

Акция на тарифный план «Мощный» будет действовать до 31 января 2026 года. После этого его стоимость вырастет до 165 грн, а количество интернета уменьшится до 20 ГБ.

Самый выгодный тариф от «Киевстар»

У мобильного оператора Киевстар есть специальный тариф для людей пожилого возраста (старше 60 лет) и лиц с инвалидностью. Называется он «LOVE UA Комфорт» и стоит всего 140 грн. По условиям этого тарифа абонент получает доступ к такому перечню услуг:

6 ГБ интернета;

безлимит на звонки в сети «Киевстар»;

60 минут для разговоров с абонентами других мобильных операторов.

Все эти услуги абоненты могут свободно использовать в течение 4 недель. Также по условиям тарифа они могут при необходимости подключить дополнительные услуги, например функцию «Суперсила» или СМС за границу.

Самый дешевый тариф от Vodafone

Топовым тарифом от Vodafone, который подойдет людям с невысоким доходом, является тариф «Turbo». Его стоимость за 4 недели пользования составляет 180 грн. Кроме того, абоненты, использующие этот тарифный план, автоматически участвуют в акции «TurboБезлім», которая предусматривает:

безлимитный интернет;

бесплатные звонки на номера Vodafone;

400 минут на другие сети и звонки по Украине.

В рамках этого тарифного плана сейчас также действует акционное предложение, благодаря которому можно получить дополнительные минуты на разговоры вне сети Vodafone.