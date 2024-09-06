Украинцы продают 2 копейки более чем за 100$: как узнать ценную монету

Украинцы могут заработать немалые деньги на продаже старых копеек. В частности за некоторые украинские монеты номиналом 2 копейки можно выручить до 5000 грн. Но для этого нужно знать, какие именно копейки ценятся коллекционерами.

Какие 2 копейки стоят дороже всего?

Как утверждают специалисты популярного нумизматического ресурса «Монеты-ягодки», одной из самых редких считается монета номиналом 2 копейки разновидности 2(10 к.)АА, отчеканенная в 1994 году. За нее ценители могут заплатить более 4500 грн. Среди других такую монету отличает широкий кант на лицевой стороне.

Дело в том, что при чеканке аверса этой копейки был использован штемпель от 10 копеек. Диаметр такого штемпеля немного меньше диаметра штемпеля для 2 копеек, именно поэтому ширина канта получилась немного шире, чем обычно. Из-за такой особенности коллекционеры часто называют 2 копейки разновидности 2(10 к.)АА «перепуткой».

Какие еще 2-копеечные монеты можно продать?

Ценными в нумизматических кругах считаются также 2 копейки разновидности 1АА, которые вышли в обращение в 1996 году. Эти монеты отчеканены из алюминия и оцениваются в сумму от 800 грн до 1000 грн. При этом монеты той же разновидности и года выпуска, но выполненные из немагнитной стали можно продать значительно дороже – за 1500-1700 грн.

Секретом в ценности монет этой разновидности является то, что они в свое время входили в коллекционный набор Нацбанка. На самом деле сначала монеты этого образца отчеканили из нержавеющей стали. Но НБУ не включил их в свой набор. Поэтому все 2 тыс. изготовленных монет попали в обращение.

Затем в свет вышли 2 копейки разновидности 1АА в алюминиевой версии и уже их Нацбанк включил в свой набор. Хотя ценители монет говорят, что несколько таких копеек все же попали в обращение.

Достаточно ценным экземпляром также считают 2 копейки 2003 года выпуска. Такую копейку можно продать за 1880-5000 грн. А все потому, что монеты номиналом 2 копейки в указанном году выпустили очень малым тиражом специально для годового набора НБУ. Поэтому они являются крайне редкими.