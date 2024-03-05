Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые рискуют столкнуться с предательством в марте

Известный астролог Павел Глоба считает, что представители 2 зодиакальных созвездий должны быть максимально внимательными в самое ближайшее время.

В их кругу общения могут присутствовать не самые честные люди. Поэтому они рискуют столкнуться с обманом.

Близнецы

Близнецы, вам хочется, чтобы окружающие чаще обращали на вас внимание. Однако вы должны быть предельно внимательными.

Следите за проявлением своих эмоций. Пока не стоит уделять внимание тем, кого вы плохо знаете.

Нечестные люди способны выводить вас на конфликт, а это плохо скажется на вашей репутации.

Весы

Весы, вы хотите что-то глобально изменить в своей жизни. Не нужно ограничивать себя в возможностях.

Сохраняйте доверительные отношения с самыми близкими людьми. Будьте готовы много трудиться.

Ваши усилия будут по достоинству оценены и вознаграждены. Но не давайте никому срывать ваши планы.