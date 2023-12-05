Я не старая: фразы, которые выдают возраст любой женщины

Психолог Вера Брежнева поделилась мыслями о том, как определенные фразы могут намекать на возраст женщины. Она объясняет, что с возрастом женщины часто перенимают определенные стереотипы в своей речи.

Фразы, которые выдают возраст

Одна из распространенных фраз среди женщин старшего возраста: “Надо выходить замуж, пока молодая и глупая”. Это отражает менталитет, более распространенный в прошлых поколениях, поскольку современные женщины, как правило, не спешат выходить замуж в молодом возрасте.

Еще одним признаком возраста женщины является ее склонность ностальгически говорить о прошлом. Брежнева отмечает, что с возрастом людям часто труднее адаптироваться к новым вещам, и это отражается на их речи.

Брежнева также выделяет фразы вроде “Это еще будет”, которые часто употребляются в ответ на проблемы других людей, подразумевая, что эти проблемы несущественны. Это может свидетельствовать о старшем возрасте, поскольку может указывать на менее эмпатичное или понимающее отношение к проблемам других.

Другие фразы, которые могут намекать на старший возраст женщины, включают выражение сопротивления изучению нового, например, “Не учите меня, мне не 18 лет”, или комментарии вроде “Если бы у меня было время…” и “Я не такая уж и старая”, что может означать определенную защитную позицию в отношении возраста. Эти фразы могут тонко указывать на возрастную группу, к которой принадлежит женщина.