Когда идти к парикмахеру в декабре: лунный календарь стрижек на конец года

Чтобы обеспечить эффективный уход за волосами, важно учитывать лунные фазы. Лунный календарь стрижек на декабрь 2023 года – важный инструмент для планирования.

Каждая лунная фаза имеет уникальное влияние на результаты ухода за волосами. Фаза полнолуния идеально подходит для трансформации имиджа, укрепления здоровья волос и стимулирования роста.

И наоборот, фаза убывающей Луны может уменьшить активность волосяных фолликулов.

Фазы Луны в декабре 2023 года:

Новолуние: 13 декабря, 01:31

Полнолуние: 27 декабря, 02:32

Растущая Луна: 14-26 декабря

Убывающая Луна: 1-12, 28-31 декабря

Лунное и солнечное затмение отсутствуют

Календарь стрижек на декабрь 2023 года:

Для быстрого роста волос: 14, 23, 25, 26, 30 декабря

Для укрепления волос: 3, 4, 5, 10, 29, 30 декабря

Оптимальные дни для окрашивания волос: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 декабря

Самые лучшие дни для завивки волос: 6, 7, 9, 15, 16, 25, 26 декабря.