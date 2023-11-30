Может дорого стоить: чего не следует делать с газовыми котлами и бойлерами

Владельцам газовых и электрических котлов и водонагревателей не рекомендуется регулярно отключать эти устройства на ночь. Хотя это может показаться способом сэкономить электроэнергию или газ, в конечном итоге это приводит к увеличению расходов на ремонт.

Эксперт по энергетике Кэтрин Сторер из Essential Site Skills предлагает лучший подход – перевести эти приборы в режим низкого нагрева на ночь. Этот совет, опубликованный в газете Express, имеет целью сбалансировать энергосбережение с долговечностью приборов.

Сторер предупреждает, что отключение бойлеров на ночь может показаться отличной мерой экономии, но может создать долгосрочные проблемы. Регулярное отключение этих устройств может поставить под угрозу безопасность, снизить эффективность и увеличить вероятность неисправностей. Диапазон потенциальных повреждений включает выход из строя отдельных компонентов и проблемы с давлением в системе, а затраты на замену деталей могут быть значительными.

Поддержание стабильной работы имеет решающее значение не только для безопасности, но и для продления срока службы вашего котла, подчеркивает Сторер. Она также советует обращать внимание на энергоэффективные модели, покупая новые приборы. Хотя они могут иметь более высокую начальную стоимость, инвестиции быстро окупаются за счет экономии энергии.

Для тех, кто живет в регионах с нестабильным электроснабжением, как, например, в Украине, Сторер рекомендует покупать источники бесперебойного питания (ИБП). Выбор подходящего типа и расчет необходимой мощности ИБП имеет важное значение для обеспечения непрерывной работы устройства.