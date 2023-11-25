У Киевстар, Vodafone и lifecell такого нет: новый оператор запустил тариф за 24 грн/мес

Lykamobile, известный игрок на международном рынке операторов мобильной виртуальной связи. Несмотря на широкое глобальное присутствие с более чем 16 миллионами абонентов, в Украине компания не достигла заметной популярности. Это удивительно, учитывая ее конкурентоспособные тарифы.

Одним из доступных тарифов является тариф “XS”, который включает 200 минут для звонков на другие украинские сети, 30 SMS на другие сети и 4 ГБ мобильного интернета. Он также предлагает неограниченное количество звонков и SMS в сети Lyca Mobile Украина и 300 минут для звонков в сети Lyca Mobile World. Ежемесячная стоимость этого тарифного плана составляет всего 30 грн., а при годовой оплате – 24 грн. в месяц со скидкой.

Тариф “S” расширяет эти предложения, предоставляя 650 минут для звонков на другие сети Украины, 50 SMS и 8 ГБ мобильного интернета. Он включает в себя неограниченное количество звонков и SMS в сети Lyca Mobile Украина и во всем мире, а также 30 минут для международных звонков на другие сети. Стоимость этого тарифного плана составляет 45 грн. в месяц или 40 грн. в месяц при годовой оплате.

Для еще более широкого использования тариф “М” предлагает 800 минут для звонков на другие сети в Украине, 100 SMS и 12 ГБ мобильного интернета. Как и тариф “S”, он включает неограниченное количество звонков и SMS в сети Lyca Mobile, а также добавляет 40 минут для международных звонков. Стоимость тарифного плана – 72 грн. в месяц, при годовой подписке – 64 грн. в месяц по льготному тарифу.

Заметным ограничением является дополнительная плата за мобильный интернет при доступе к социальным сетям, что особенно важно для молодых пользователей. Это может быть одним из факторов его ограниченной популярности среди молодого населения Украины.