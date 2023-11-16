Работай или езжай домой: Европейские страны меняют подход к ВПЛ из Украины

Несколько европейских стран пересматривают свои стратегии поддержки украинских беженцев. Это включает в себя изменения в помощи, обеспечении жильем и стимулировании трудоустройства.

Германия, как сообщает DW, намерена прекратить финансовую помощь украинским беженцам с 2024 года. Изменения предусматривают сокращение выплат, а право на социальную помощь будет продлено до трех лет вместо нынешних полутора. Украинцы, проживающие в общежитиях в течение 36 месяцев, будут получать только самые необходимые выплаты.

Чешская Республика корректирует свою жилищную поддержку, сокращая бесплатное проживание со 150 дней до 120 или 90 дней, начиная со следующего года. Кроме того, не будет специальных классов для украинских детей, а отдельные даты зачисления в детские сады и школы могут быть отменены.

Польша также планирует сократить социальную поддержку для украинцев в 2024 году. Речь идет о семейных выплатах, бесплатном обучении и медицинском обслуживании.

В Ирландии предлагают ограничить бесплатное проживание в государственных учреждениях для украинских беженцев тремя месяцами. Кроме того, правительство рассматривает возможность сокращения социальных выплат украинцам.

Эти изменения отражают изменение европейского подхода к оказанию помощи украинским беженцам, сосредотачиваясь на долгосрочных стратегиях интеграции.