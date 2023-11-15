3 дня зимы: в конце недели метели придут в эти регионы

В конце этой недели в некоторых регионах Украины прогнозируются снегопады, о чем свидетельствуют данные ресурса Ventusky. Несмотря на снег, температура воздуха будет оставаться несколько выше нулевой отметки, что приводит к вероятности перехода снега в дождь.

Согласно прогнозу, в северных частях Сумской и Харьковской областей 17 ноября ожидается снег, а дневная температура составит около +2 градусов по Цельсию.

18 ноября в центральных областях Украины, включая Черниговскую, Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую, ожидается снег, возможны метели. Дневная температура в этих регионах будет колебаться от 0 до +1 градуса по Цельсию.

В воскресенье, 19 ноября, в Черниговской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях сохранится снежная погода, температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов тепла.

До понедельника, 20 ноября, снегопады распространятся на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и частично Донецкую области, а температура воздуха прогнозируется от +1 до +5 градусов тепла.