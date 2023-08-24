Знаки Зодиака, для которых сентябрь может оказаться провальным

Астрологи считают, что сентябрь может быть невероятно сложным для представителей 5 зодиакальных созвездий.

Им предстоит заниматься решением важных проблем и проходить серьезные испытания.

Самым сложным временем для них станет начало года.

Водолеи

Водолеи, в вашей жизни наступает качественно новый период. Теперь все старое должно разрушаться. Вам предстоит начать многое сначала.

Будьте готовы брать на себя большую ответственность во многих сферах жизни. На работе вас могут ждать большие трудности, как и в личной жизни.

Будьте готовы пройти проверку на прочность. Докажите любимому человеку серьезность своих намерений.

Козероги

Козероги, вам предстоит быть более ответственными. Будьте готовы уделять родным и близким больше времени.

Не спешите при принятии решений. Каждое ваше действие может привести к последствиям. В личной жизни вы можете столкнуться с разочарованиями.

Будьте готовы принять на себя удары судьбы.

Раки

Раки, в личной жизни могут быть определенные проблемы. Вам не стоит брать на себя серьезных обязательств, ведь это может привести к разрыву.

Состояние здоровья оставляет желать лучшего. Возможно обострение хронических заболеваний.

Вам нужен полноценный отдых. Не идите на поводу у окружающих, действуйте самостоятельно.

Львы

Львы, в самых трудных и тяжелых ситуациях вам следует сохранять спокойствие. Проблемы приду к вам в начале месяца, но весной станет легче.

Будьте аккуратными при обращении с деньгами. В середине сеньтября возможно начало новогоромана.

Будьте более гибкими, чаще идите на компромиссы и меняйте планы по ситуации.

Стрельцы

Стрельцы, вам предстоит преодолеть ряд препятствий. Будьте готовы приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Вы можете ощущать упадок сил или вовсе окажетесь в затруднительном положении.

Если вы планировали открыть свое дело, это событие следует перенести на вторую половину месяца.