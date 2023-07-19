Стартовала проверка счетчиков: грозят ли украинцам огромные штрафы

Ответственность за периодическую проверку газовых счетчиков несут местные муниципальные и региональные газовые предприятия, говорится в разъяснении консультационного центра “ГазПравда”. Эти предприятия должны контролировать и информировать потребителей о необходимости проверки, тем самым избавляя украинцев от возможных штрафов за несвоевременную проверку.

“Местные газовые компании обязаны контролировать и проводить эти проверки. Если они не свяжутся с вами по поводу проверки, то штрафные санкции к вам не будут применены”, – уточнили эксперты.

Более того, если местные газовые компании не проведут проверку в установленные сроки, потребители все равно должны передать показания своих счетчиков, которые останутся действительными. Периодичность проверок зависит от класса счетчика, указанного в его техническом паспорте:

1 раз в 2 года для газовых счетчиков класса 1,0;

1 раз в 8 лет для газовых счетчиков класса 1,5.

Аналитики также подчеркнули, что расходы на проверку покрываются компанией-поставщиком, так как они включены в тарифы на газораспределение.

Ранее юридические консультанты предупреждали украинцев о возможных штрафах до 60 000 грн. за неправильную пломбировку счетчиков при проверках.

Следует отметить, что в условиях военного положения Кабинет министров Украины восстановил обязательную проверку счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла. Те, чьи проверки просрочены, должны пройти их до конца июля.