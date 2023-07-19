Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

Это очень активное время, которое стоит использовать для целенаправленных действий. Энергетика этого дня мощная и местами агрессивная, но благодаря этому у вас есть шанс осуществить задуманное.

В этот день не стоит заниматься важными делами. Все дело в высокой вероятности серьезных конфликтов и провокаций. Вы сможете разрешить любую проблему, если будете целеустремленными. Действуйте максимально осторожно и правильно.

На работе придерживайтесь прежнего режима. По минимуму общайтесь с начальством, чтобы не спровоцировать развитие конфликтов. Пока не стоит переходить на новое место работы.

Откажитесь от домашних дел. Вряд ли у вас будут силы даже на самую простую уборку. Но можно заниматься приготовлением пищи.

Финансовые операции сегодня не стоит проводить. Есть риск потерпеть неудачу при оформлении недвижимости и инвестициях.

В отношениях с любимым человеком придерживайтесь нейтральной позиции. Не вступайте в споры и выяснения отношений.

В этот день не стоит совершать путешествия. Не занимайтесь планированием и организацией отдыха.

Знаки Огня

Овны, вы сможете добиться успеха в карьере. Вам удастся принять правильные решения. Рассматривайте поступающие деловые предложения. Следите за самочувствием. Вечер проведите дома.

Львы, этот день окажется непростым. Возможны конфликтные ситуации и разногласия. Избегайте стрессовых ситуаций.

Стрельцы, вы ощутите прилив вдохновения. Попробуйте воплотить в жизнь свои идеи. Налаживайте отношения с родными и близкими.

Знаки Земли

Тельцы, вам предстоит выполнять самые важные задачи. Не стоит рассказывать о себе многое окружающим. Откажитесь от новых знакомств.

Девы, этот день обещает быть комфортным. Вы сможете получить вознаграждение за проделанную работу. Откажитесь от вредных привычек.

Козероги, день может оказаться сложным. Возможны разногласия с важными людьми. В личной жизни может быть небольшой кризис. Пока не стоит проявлять инициативу.

Знаки Воздуха

Близнецы, вы можете добиться большого успеха во всех делах. Возможны и финансовые поступления. Изучайте что-то новое, отправляйтесь в поездки.

Весы, вы можете получить не самые приятные новости. Не исключены разногласия с родными и близкими. Постепенно ситуация изменится к лучшему. Вы получите извинения от важных для вас людей.

Вас ждут победы в новых начинаниях. Будьте готовы принимать нестандартные решения. Чаще доверяйте интуиции.

Знаки Воды

Раки, возможны проблемы в карьере. Постарайтесь приложить усилия, чтобы поменять ситуацию. Не стоит проявлять инициативу в личной жизни.

Будьте наблюдательными и внимательными. Вы должны опередить конкурентов. У вас есть возможность подняться по карьерной лестнице.

Рыбы, день пройдет сравнительно спокойно. Вам предстоит решать текущие задачи. Не спешите и не суетитесь. Вечер проведите с родными и близкими.