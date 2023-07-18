Части клиентов Ощадбанка заблокируют автоматическую выплату пенсий: алгоритм действий

По мере выхода Украины из пандемии COVID-19 Ощадбанк объявил, что с 1 сентября возобновляет личную верификацию пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Непрохождение этой процедуры приведет к приостановке выплат средств.

После успешного завершения процесса личной верификации в соответствии с установленными правилами, Ощадбанк автоматически разблокирует заблокированные счета для проведения операций не позднее следующего календарного дня, как сообщает пресс-служба банка.

Как проходит личная верификация?

Для прохождения верификации физическим лицам необходимо лично посетить любое отделение Ощадбанка. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также основную платежную карту или электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

В отделении они должны предъявить работнику банка свою основную карту или ЭПУ и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Затем они должны осуществить операцию, которая требует введения PIN-кода, например, снятие наличных или проверку остатка на счете, через POS-терминал.

Что будет, если не прийти

Банк подчеркивает, что если ВПЛ, которые являются пенсионерами или получателями социальной помощи, не пройдут личную верификацию, Ощадбанк заморозит все исходящие транзакции по соответствующему карточному счету.

В заявлении банка также уточняется, что “решение о прекращении или продолжении выплаты пенсий или других социальных выплат на карточные счета ВПЛ относится к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих эти социальные выплаты”.