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Части клиентов Ощадбанка заблокируют автоматическую выплату пенсий: алгоритм действий

18.07.2023
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По мере выхода Украины из пандемии COVID-19 Ощадбанк объявил, что с 1 сентября возобновляет личную верификацию пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Непрохождение этой процедуры приведет к приостановке выплат средств.

После успешного завершения процесса личной верификации в соответствии с установленными правилами, Ощадбанк автоматически разблокирует заблокированные счета для проведения операций не позднее следующего календарного дня, как сообщает пресс-служба банка.

Как проходит личная верификация?

Для прохождения верификации физическим лицам необходимо лично посетить любое отделение Ощадбанка. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также основную платежную карту или электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

В отделении они должны предъявить работнику банка свою основную карту или ЭПУ и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Затем они должны осуществить операцию, которая требует введения PIN-кода, например, снятие наличных или проверку остатка на счете, через POS-терминал.

В Ощадбанку

Что будет, если не прийти

Банк подчеркивает, что если ВПЛ, которые являются пенсионерами или получателями социальной помощи, не пройдут личную верификацию, Ощадбанк заморозит все исходящие транзакции по соответствующему карточному счету.

В заявлении банка также уточняется, что “решение о прекращении или продолжении выплаты пенсий или других социальных выплат на карточные счета ВПЛ относится к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих эти социальные выплаты”.

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18.07.2023
1 хвилина на прочитання
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