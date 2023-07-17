Украинцы должны уплатить 100 гривен за квадратный метр даже если не пришла квитанция

С 1 июля домовладельцы должны будут платить налог на “дополнительную площадь”. Однако этот так называемый “налог на роскошь”, как его принято называть, распространяется не на все объекты жилой недвижимости.

Мария Левченко, юрист Ассоциации юристов “Вертикаль”, в своем Telegram-канале объясняет, на кого будет распространяться этот налог на жилье и сколько придется заплатить.

Кто должен платить налог на жилье

Жилищным налогом облагаются владельцы квартир площадью более 60 кв. м и жилых домов площадью более 120 кв. м. Если в собственности находятся различные виды жилой недвижимости, то налог уплачивается, если суммарная площадь превышает 180 кв. м.

Левченко советует: “Уплатить налог необходимо в течение 60 дней на основании квитанции, которая должна была быть получена до 1 июля текущего года по вашему юридическому адресу. Если вы ее не получили, то во избежание образования задолженности вам следует самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию”.

Расчет налога

“Сумма налога привязана к минимальному размеру оплаты труда за год, за который этот налог подлежит уплате. Она составляет 1,5% от минимального размера оплаты труда. На 2022 год стоимость “дополнительных квадратных метров” составляет 97 грн. 50 коп.”, – уточняет юрист.

Стоит отметить, что минимальная заработная плата в 2023 году составляет 6700 грн. Поэтому максимальная ставка налога на недвижимость в этом году не должна превышать 100 грн. 50 коп. за облагаемый квадратный метр.

Налоговые органы рассчитывают сумму налога с имущества/недвижимости, находящегося в собственности физических лиц.

Каждый собственник может самостоятельно рассчитать точную сумму к уплате. Например, человек, имеющий частный дом площадью 156 кв. м, должен заплатить за 36 кв. м, учитывая, что необлагаемая площадь дома составляет 120 кв. м. Таким образом, при умножении 36 кв. м на 100,5 грн. сумма налога составит 3 618 грн.

Распространяется ли налог на владельцев недвижимости на оккупированных территориях?

В период военного положения закон предусматривает возможность освобождения владельцев недвижимости от уплаты налога.

В 2023 году от уплаты налога на недвижимость освобождаются следующие собственники:

Владельцы недвижимости, чья собственность расположена на территориях, где ведутся (или велись) военные действия

собственники, чья недвижимость расположена на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией

Собственники жилья, чье имущество утратило пригодность для проживания в результате военной агрессии Российской Федерации