Женщин трех знаков зодиака чаще всего бросают: почему им не удается построить длительные отношения

У каждой женщины есть так называемая изюминка – уникальные черты характера и шарм, привлекающие к ней мужчин. Но не каждой одинаково хорошо удается сохранить отношения, даже если на начальном этапе партнер безумно в нее влюблен. Астрологи рассказали, представительницам каких зодиакальных знаков труднее всего построить длительные отношения. Мужчины от них устают и часто бросают.

Водолей

Женщины-Водолеи – как магнит для мужчин. В них часто влюбляются друзья и даже случайные знакомые. Но как только женщины этого знака сами кем-то увлекаются, фактически теряют над собой контроль. Они слишком ярко, иногда даже настойчиво проявляют свои чувства, окружают партнера вниманием и чрезмерной заботой. Но на ранней стадии отношений такое отношение мужчин отпугивает. Так что нередко избранник Водолейши исчезает раньше, чем ей удается надеть на него обручальное кольцо.

Рыбы

Женщины этого знака обычно очень чувствительны и романтичны. Влюбляясь, они открывают партнеру свою душу, а вместе с тем сбрасывают на его плечи и все свои проблемы. Представительницы знака становятся крайне беспомощными и ожидают, что мужчина рядом все решит за них. Но большинство представителей сильного пола такое отношение только отпугивает. Они не готовы брать на себя ответственность за чью-то жизнь и счастье. Именно поэтому Рыбы так часто остаются у «разбитого корыта».

Стрелец

Для Стрельцов отношения – это своего рода игра. Родившиеся под этим знаком женщины всегда держат партнера на определенном расстоянии, играя его чувствами. Их стихия – токсичные отношения, в которых они делают со своей жертвой все, что заблагорассудится. Большинству мужчин такое отношение быстро надоедает. Хотя есть определенная категория представителей сильного пола, для которых эмоционально недоступны женщины – как наркотик. Но таких мужчин в мире единицы.