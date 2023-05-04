Некоторым пенсионерам с июня увеличат пенсию и насчитают 1 тыс. грн задним числом: кому повезет

С апреля некоторым украинцам пересчитали пенсии. Речь идет о гражданах, которые продолжили работать после достижения пенсионного возраста. Таких пенсионеров в Украине сейчас насчитывается около 2,7 млн и некоторые из них уже в июне получат дополнительную 1 тыс. грн к пенсии. Кто же попал в число счастливчиков?

Под перерасчет пенсий для работающих пенсионеров попали украинцы, которые по состоянию на апрель текущего года уже имели 24 месяца дополнительного стажа. То есть после официального выхода на заслуженный отдых они успели отработать не менее 2 лет.

Есть еще один важный нюанс: при выходе на пенсию стаж таких пенсионеров должен был составлять не менее 35 лет. Украинцам, удовлетворяющим все вышеупомянутые условия в апреле по новому рассчитали пенсию. В формуле исчисления выплат им увеличили коэффициент стажа с 0,35 до 0,37. После этого у стариков, имевших пенсию 5842 грн, выплаты выросли на 333 грн.

Но повыше работающие пенсионеры Украины получат еще не скоро. Как сообщили в Пенсионном фонде, перерасчет произойдет задним числом. Дело в том, что статистические данные о стаже украинцев от Фонда социального страхования поступают со значительным опозданием. Так что впервые свою новую пенсию работающие пенсионеры получат только в июне.

Также в июне пенсионерам этой категории компенсируют доплаты за апрель и май. То есть старикам, которые сейчас имеют пенсию под 6 тыс. грн, в июне доплатят сразу более 1 тыс. грн. А уже с июля начнут платить пенсию, назначенную с учетом нового стажа.

Следует отметить, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам в Украине проводят раз в 2 года. Так что если до апреля текущего года пенсионер успел заработать только 23 месяца дополнительного стажа, повышения пенсии ему придется ждать аж до 2025 года.