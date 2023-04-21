Плюс 150 грн к платежке за свет: украинцам назвали новый тариф

В Украине скоро могут повысить тариф на электроэнергию. По предварительным оценкам, цена вырастет примерно на 1 грн за киловатт. К такому варианту склоняются в Раде. Парламентарии считают, что цену для потребителей необходимо повысить для финансирования ремонта и восстановления энергетических объектов.

Как отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, в правительстве сейчас просчитывают разные варианты повышения цен. Но самым оптимальным считается увеличение тарифа до 2,3-2,5 грн за киловатт.

В таком случае среднестатистическая семья, которая в течение месяца потребляет 150 кВт*ч, будет платить за свет примерно на 150 грн больше. В то же время малообеспеченные украинцы повышения тарифов даже не заметят. Разницу в цене полностью покроет субсидия.

Кучеренко отметил, что повышения цен на электричество все равно не избежать. Ведь нужны средства на восстановление пострадавшей от российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Гораздо важнее сейчас сохранение тарифа на газ и отопление. Именно эти коммунальные услуги обходятся украинцам дороже всего, а зимой платежки за газ и тепло составляют до 80% от суммы счетов за коммуналку.

Вопрос повышения тарифа на газ, который сейчас обсуждается в правительстве, прокомментировал также глава Союза потребителей комуслуг Олег Попенко. По его словам, мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление во время действия военного положения могут вскоре отменить. Об этом с правительством как раз пытается договориться главный поставщик газа в Украине компания «Нафтогаз».

Если Кабмин и «Нафтогаз» достигнут согласия, тариф на газ уже в мае может увеличиться с 7,96 грн до 11-12 грн за кубометр. И это только в рамках первого этапа повышения цен. На втором этапе цена может составить до 16 грн за куб. В таком случае платежки украинцев за тепло к следующему отопительному сезону увеличатся вдвое.