Украинцев обманывают на «ровном месте»: кто должен платить за разбитый в магазине товар

В украинских магазинах и супермаркетах нарушение прав клиентов – не редкость. Их обсчитывают, обвешивают и продают просроченный товар как акционный. Но сегодня мы поговорим о еще более нахальном, ничем не прикрытом обмане, на который покупатели «ведутся» лишь потому, что не знают своих прав. Что это за обман?

Речь идет о ситуациях, когда клиент что-то разбивает в магазине и его просят заплатить за испорченный товар. Большинство украинцев уверены, что так и должно быть. Поэтому охотно платят, даже не возражая продавцу. Но они ошибаются.

Как оказалось, просьба заплатить за разбитый товар является противозаконной. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. В ведомстве отметили, что согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины магазин сам несет ответственность за свой товар, а также за риск его случайной порчи или уничтожения. Так что закон в таких случаях полностью на стороне потребителя.

Если работники торгового заведения все же обвиняют покупателя в порче товара, его вину придется сначала доказать в суде. И лишь после этого магазин сможет потребовать от него денежную компенсацию за причиненный ущерб.

Если вас заставляют оплатить разбитый или испорченный товар, можно также ссылаться на пункт 2 статьи 17 закона «О защите прав потребителей». В нем четко прописано, что продавец должен способствовать свободному выбору покупателем товара и способа его оплаты. По этой же причине покупателя нельзя принуждать купить ненужный ему или испорченный продукт.

Бывают случаи, когда продавцы или администрация, несмотря на возражения покупателя, не отступают от своего. Если у вас продолжают требовать деньги за испорченный товар, выход только один – вызвать полицию. Правоохранители разберутся с таким произволом и помогут вам защитить свои законные права.