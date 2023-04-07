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Приват начала выплаты: получить деньги можно на карту или в отеделение

07.04.2023
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Теперь граждане Украины могут получать выплаты от Paysera, европейской финтех-компании, через ПриватБанк. Международные переводы будут обрабатываться с помощью системы PrivatMoney и могут быть доставлены на карты или счета в ПриватБанке.

Расширенные переводы в Украину

Это значительное обновление позволяет украинцам, проживающим в Европе, финансово поддержать своих родственников в Украине.

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“Клиенты Paysera могут отправлять быстрые международные переводы в Украину в евро со своих текущих или карточных счетов Paysera, доступные из любой точки мира (за исключением запрещенных стран)”, – говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Для успешного завершения перевода отправитель должен предоставить IBAN получателя в ПриватБанке (который можно получить всего в два клика через Приват24). После этого перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.

Если у получателя есть контрольный номер перевода PrivatMoney, он может получить доступ к переводу через:

  • Приват24,
  • ОСО,
  • банкомате,
  • отделении,
  • через поддержку 3700,
  • чат онлайн.

Paysera – европейская финтех-компания, специализирующаяся на быстрых денежных переводах и финансовых услугах. В настоящее время более 74 000 украинских граждан имеют счета Paysera.


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07.04.2023
1 хвилина на прочитання
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