Приват начала выплаты: получить деньги можно на карту или в отеделение

Теперь граждане Украины могут получать выплаты от Paysera, европейской финтех-компании, через ПриватБанк. Международные переводы будут обрабатываться с помощью системы PrivatMoney и могут быть доставлены на карты или счета в ПриватБанке.
Расширенные переводы в Украину
Это значительное обновление позволяет украинцам, проживающим в Европе, финансово поддержать своих родственников в Украине.
“Клиенты Paysera могут отправлять быстрые международные переводы в Украину в евро со своих текущих или карточных счетов Paysera, доступные из любой точки мира (за исключением запрещенных стран)”, – говорится в пресс-релизе ПриватБанка.
Для успешного завершения перевода отправитель должен предоставить IBAN получателя в ПриватБанке (который можно получить всего в два клика через Приват24). После этого перевод будет автоматически зачислен на карту клиента.
Если у получателя есть контрольный номер перевода PrivatMoney, он может получить доступ к переводу через:
- Приват24,
- ОСО,
- банкомате,
- отделении,
- через поддержку 3700,
- чат онлайн.
Paysera – европейская финтех-компания, специализирующаяся на быстрых денежных переводах и финансовых услугах. В настоящее время более 74 000 украинских граждан имеют счета Paysera.
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