В гостиной перед камином или на вершине горного пика: какой будет старость разных знаков зодиака

Старость – это время, когда человек наконец-то может вырваться из вечного круговорота событий и пожить «для себя». Дети уже выросли, на работу ходить не нужно, так что можно спокойно заняться любимым хобби, отправиться в путешествие или просто посидеть перед телевизором и отдохнуть.

Интересно, что поведение человека в старости во многом зависит от знака зодиака, под которым он родился. Астрологи рассказали, какими в почтенном возрасте становятся представители каждого из знаков и как проводят свои «золотые годы».

Овен

Овны – известные долгожители. Так что в момент выхода на пенсию они чувствуют, будто у них начинается новая жизнь. Представители знака заводят себе интересные хобби и ежедневно пробуют что-нибудь новенькое.

Телец

Тельцам больше нравится тихая старость в семейном кругу. Они любят быть в центре внимания, требуя заботы и опеки со стороны детей и внуков.

Близнецы

Представители этого знака в старости склонны менять свои приоритеты. Они вдруг начинают вести здоровый образ жизни, принимать разнообразные биодобавки и заниматься спортом.

Рак

Раки начинают готовиться к старости уже в возрасте 40 лет. Они с нетерпением ждут выхода на пенсию и того счастливого времени, когда смогут посвятить всех себя внукам.

Лев

Львы – настоящие авторитеты в своей семье. До выхода на пенсию они успевают сделать умопомрачительную карьеру и «поставить на ноги» детей. Так что в старости могут расслабиться, наслаждаться спокойным отдыхом у камина или уходом за собственным садом.

Дева

Девы с возрастом совсем не меняются. Они готовы к глубокой старости путешествовать, красить волосы в яркие цвета и с головой бросаться в самые рискованные авантюры.

Весы

Уроженцы этого знака еще с молодости ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Поэтому в свои 70 они больше похожи на 40-летних. От Весов веет энергией и желанием покорять мир.

Скорпион

Горячие и саркастические Скорпионы в старости становятся более мягкими. Они стремятся помогать другим, поэтому заводят домашних животных или даже начинают заниматься благотворительностью.

Стрелец

Стрельцы, всю жизнь проводящие в безумном ритме, на пенсии становятся совсем другими людьми. Они больше никуда не спешат и просто обожают проводить тихие вечера с семьей, рассказывая о своих приключениях, пережитых в молодости.

Козерог

В старости Козерогам вдруг становится безразлично, что о них думают окружающие. Они находят себе достаточно экзотические хобби, на которые раньше никак не могли решиться, и живут в свое удовольствие.

Водолей

Водолеи до самой старости лелеют в себе огонь страсти ко всему новому. Они могут вдруг надеть яркую одежду и пойти с внуками на вечеринку. Возраст никогда и ни в чем не станет для них помехой.

Рыбы

Рыб в старости пугает только одно – одиночество. Если они с этим страхом справятся, то будут отлично проводить время на пенсии. Из них получатся заботливые дедушки и бабушки, которые станут для своих внуков настоящими друзьями и советчиками.