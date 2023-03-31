В апреле некоторые знаки зодиака окажутся на грани бедности: кому грозят финансовые проблемы

Начало апреля будет неблагоприятным для многих зодиакальных знаков. Да и неудивительно. Транзит Меркурия, Марса и Юпитера через знак Овна и вхождение Плутона в знак Водолея обещают больше неприятностей, чем хороших новостей.

Однако самый плохой прогноз у астрологов для Дев и Водолеев. Им в начале апреля грозят серьезные проблемы с деньгами. Представители этих знаков могут попасть в аферу мошенников или же остаться без основного источника дохода. И это далеко не все возможные варианты развития событий.

Дева

Девам в первые дни апреля советуют быть крайне осторожными. Сейчас не время делать большие покупки и тем более брать кредиты. Такие важные решения следует отложить на лучшие времена. Сейчас же нужно позаботиться о своих сбережениях, ведь вскоре Девы могут остаться без работы. Вот тогда-то им и понадобится так называемая «подушка безопасности».

Также у Дев могут возникнуть материальные проблемы из-за мошенников. Наивные представители знака легко подвергаются воздействию людей, которые могут оказаться нечистыми на руку. Поэтому, подписывая документы и перечисляя большие суммы денег, всегда нужно советоваться со специалистами. Только так Девы и могут обезопасить свои деньги от рук злоумышленников.

Водолей

На материальное положение Водолеев повлияют проблемы на работе. Из-за конфликта с начальником они окажутся на грани увольнения. Утрата дохода может нанести серьезный удар по бюджету представителей знака. Астрологи советуют им уже сейчас поискать себе подработку, чтобы не остаться ни с чем.

Также уроженцам знака лучше воздержаться от помощи друзьям или коллегам. Речь идет, в частности, о заеме денег. Всегда можно помочь советом или содействием в поиске работы. Но раздавать свои «кровно заработанные» – не лучший вариант для Водолеев. Особенно в их нынешнем неопределенном положении.