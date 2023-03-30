Исследование показало, женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение

Женщин со знаком зодиака Девы чаще хотят видеть в роли жен. Об этом стало известно из результатов исследования одного из сервисов знакомств. Согласно итогам, совместимостью по гороскопу мужчины интересуются не меньше женщин — 50% парней обращают внимание на знак зодиака потенциальной партнерши.

«Гороскоп мэтча (совместимости. — Прим. ред.) особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают», — заявили исследователи.

Выяснилось также, с какой целью мужчины узнают знак зодиака. Так, для флирта и секса они чаще предпочитают женщин Близнецов, а для создания семьи — женщин Дев. При этом сами женщины, судя по опросу, вступать в брак готовы чаще с Тельцами.

Меньше всего опрошенных хотели бы начать свободные отношения с Козерогами. А Скорпионов и мужчины, и женщины считают самым сложном знаком зодиака, с которым можно строить любовь.