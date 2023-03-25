ПФУ разъясняет: Кто получит дополнительные 100 гривен к своей пенсии?

Пенсионный фонд Украины разъяснил, повышались ли с 1 марта пенсии, назначенные в 2020-2022 годах. Информация поступила от пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

23 марта Пенсионный фонд заявил, что при корректировке пенсий с 1 марта этого года учитывается средняя заработная плата, которая составляет 7 405,03 гривны.

При этом пенсии, назначенные на основании заявлений, поданных в 2020-2022 годах, с 1 марта 2023 года не увеличились, поскольку при их расчете учитывались более высокие показатели средней заработной платы (7 763,17 грн., 9 118,81 грн., 10 846,37 грн. соответственно), чем установленные на момент корректировки.

В Пенсионном фонде добавили, что постановлением правительства № 168 от 24 февраля 2023 года “О корректировке пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по усилению социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году” предусмотрена ежемесячная доплата к указанным пенсиям в размере 100 гривен.