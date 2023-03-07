Выйти на пенсию вовремя смогут не все: кому из украинцев придется работать и после 60-ти

В Украине с каждым годом увеличиваются требования к стажу. Например, с 1 января 2024 года, чтобы выйти на пенсию в 60-т, нужно будет иметь 31 год страхового стажа. Хотя сейчас украинцы могут выходить на пенсию отработав официально лишь 30 лет.

Согласно пенсионной реформе требования к стажу будут постоянно расти вплоть до 2028 года. Тогда для своевременного выхода на пенсию украинцам понадобится уже 35 лет стажа. Ученые подсчитали, что сейчас граждане выходят на пенсию со средним стажем 32 года. То есть, примерно в 2025-м наступит переломный момент, после которого большинству украинцев придется работать даже после 60-ти.

Следует отметить, что украинцы могут выйти на пенсию и в 63, и в 65 лет. Причем требования к стажу для них будут значительно ниже – 20 и 15 лет. И все равно таким гражданам придется работать лишние 3 или 5 лет, только потому, что на момент достижения ими пенсионного возраста изменились требования к стажу.

Как проверить, смогу ли я выйти на пенсию в 60 лет?

Узнать, когда вы сможете выйти на пенсию, можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Нужно зайти в свой аккаунт и проверить, сколько лет стажа у вас есть сейчас. А потом подсчитать, сколько лет вы еще успеете отработать.

Если вдруг окажется, что стажа не хватает, то его можно докупить. Правда, это будет стоить довольно дорого. За каждый месяц придется заплатить по 2948 грн.

Кстати, если вы не работаете официально, но все равно хотели бы после 60-ти получать от государства пенсию, есть возможность самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд. В таком случае каждый месяц стажа обойдется в 1474 грн. То есть почти вдвое дешевле, чем если докупать стаж «задним числом» уже на пороге пенсионного возраста.