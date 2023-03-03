Лучше не бывает: какие знаки зодиака станут счастливчиками марта

В марте астрологическая ситуация сулит благоприятный период большинству зодиакальных знаков. Однако для трех из них этот месяц станет сказочным. Любимцам звезд будет везти как на работе, так и в личной сфере. Они могут просто расслабиться и наслаждаться жизнью.

Лев

Рожденные под этим созвездием весной совершат настоящий карьерный прорыв. Они с легкостью разрешат все трудности на работе и успешно закроют старые проекты. А затем начнут работу над новой идеей, которая захватит их с головой и позволит показать все свои скрытые таланты.

Благодаря влиянию планеты Юпитер, которая как раз окажется в знаке Овна, Львы поднимутся еще выше по карьерной лестнице и получат гораздо большую свободу действий. Они смогут принимать решения и планировать свое время независимо от руководства. Благодаря этому у Львов даже получится вырваться в небольшое путешествие, которое они уже давно планировали вместе со своей второй половинкой.

Весы

В марте Весы испытают сильное стремление к независимости. До 7 марта они смогут определиться с главными аспектами, которые хотели бы изменить в своей жизни, и сразу же начнут действовать. Прежде всего Весы возьмут курс на финансовую независимость. Представители знака вернутся к любимому делу, которое раньше были вынуждены оставить, и начнут развиваться в нем и строить амбициозные планы на будущее.

В личной жизни также произойдут некоторые изменения. Уроженцы знака определятся со своим отношением к партнеру и в конце концов примут решение. Это может быть как окончательный разрыв, так и внезапное желание вступить в брак. Но что бы ни решили Весы – все к лучшему.

Рыбы

Рыбам в марте следует довериться интуиции. Особенно это актуально для представителей знака, которые не могут определиться с профессией или будущим местом работы. Внутреннее «Я» подскажет Рыбам, какому делу следует посвятить свою жизнь.

В отношениях Рыб ждет настоящий сюрприз. Одинокие представители знака встретят человека своей жизни. А те, кто уже давно в отношениях, откроют для себя новые грани партнера и влюбятся в него еще больше.