Купить доллары да еще и сэкономить: украинцам рассказали, как выгодно запастись валютой

Украинцы имеют возможность купить доллары онлайн на 2-3 грн дешевле, чем наличными. Такую услугу предлагает гражданам большинство украинских банков. Однако купить валюту таким способом можно только в определенном НБУ ограниченном количестве.

Об уникальной возможности запастись долларами по более низкому курсу рассказал экономист Любомир Остапив. Он отметил, что курс на приобретение доллара онлайн у большинства украинских банков сейчас на несколько гривен ниже наличного. В частности, в ПриватБанке и monobank он составляет около 37,5 грн/$. В то время как наличный доллар продают минимум по 39,5 грн/$. Так что выгода очевидна.

Правда купить онлайн украинцы могут ограниченное количество валюты – максимум на 100 тыс. грн. Но это правило действует только в пределах одного банка. Так что при необходимости украинец может обменять по 100 тыс. грн в нескольких финучреждениях и сделать вполне приличные сбережения.

Остапив также выразил свое мнение по поводу того, насколько выгодно сегодня покупать доллар. Эксперт подчеркнул, что надеяться на значительное снижение курса, например до 30 грн/$, сейчас просто нереально. Так что если есть такая возможность, лучше вложится в онлай-валюту. Тем более что курс на нее достаточно привлекательный.

В целом эксперты склоняются ко мнению, что курс доллара в Украине в течение следующих 1,5-2 месяцев существенно не изменится. Благодаря регулярным финансовым поступлениям от международных партнеров и умеренной инфляции, которая с начала года составила всего 1%, сохранить стабильность курса будет несложно. По ожиданиям экспертов рынка, до апреля стоимость доллара будет колебаться в пределах 39,5-40,5 грн/$.

Напомним, что по состоянию на 24 февраля наличный курс доллара в банках Украины составляет 39,4 грн/$ на покупку и 39,9 грн/$ на продажу. На черном же рынке доллар покупают по 39,6 грн/$, а продают по 39,7 грн/$.