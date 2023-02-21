Касается клиентов Привата и Ощада: что будет, если ошибиться в номере карты при переводе

Ошибки при переводе средств не редкость. Одна неверная цифра в номере карты, и ваши деньги уже «полетели» не туда. Можно ли вернуть утраченную таким образом сумму? Шансов немного, но они все-таки есть. Эксперты рассказали, что делать в такой ситуации.

Прежде всего, нужно узнать, кто все же получил ваши деньги. Если транзакция была проведена между картами одного банка, сделать это будет несложно. Достаточно обратиться в ваш банк и объяснить ситуацию. Сотрудники финучреждения найдут в базе данных нужного клиента и свяжутся с ним. Хотя сначала они проведут свою проверку, чтобы убедиться, что это не очередная мошенническая схема.

Если же средства были отправлены на карту другого банка, здесь могут возникнуть определенные трудности. Обращаться в службу поддержки банка, клиентом которого является отправитель, нет смысла. Ведь у него нет доступа к клиентским базам других финансовых учреждений. В этом случае можно написать или позвонить в банк-получатель и попросить о помощи.

Но даже если получателя удастся найти, он все еще может отказаться вернуть ваши деньги. И тогда найти другой выход из ситуации будет очень сложно.

Бывали случаи, когда после отказа получателя вернуть деньги пострадавший клиент обращался в суд. Но такие дела имеют небольшие шансы на успех. Хотя известен случай, когда истцу удалось добиться своего. В суде он доказал, что деньги, перечисленные получателю, не были оплатой за товары или услуги. То есть, он присвоил их неправомерно.

Есть еще один способ вернуть деньги, по ошибке отправленные не на ту карту. Можно перевести на тот же счет символическую сумму и в поле «Назначение платежа» объяснить ситуацию получателю. Но этот способ подействует только если вам попался добросовестный человек.

В общем, ситуация с ошибочным переводом может иметь печальные последствия. Особенно если сумма этого перевода была внушительной. Поэтому следует внимательно проверять реквизиты получателя перед проведением транзакции, чтобы уберечь себя от таких нелепых ошибок.