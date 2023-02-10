Выйти на пенсию в 60 лет сможет меньше половины украинцев: ситуацию изменит один переломный год

В Украине из-за Пенсионной реформы ежегодно увеличиваются требования к стажу. Если сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60-т со стажем 30 лет, то в 2024 году эта цифра увеличится до 31 года. А на завершающей стадии реформы, то есть в 2028 году, чтобы вовремя выйти на пенсию, нужно будет официально отработать аж 35 лет.

Получается, что с каждым годом все меньше украинцев смогут оформить себе пенсионные выплаты в 60-т. Как отметила ученая Лидия Ткаченко, уже в 2025 году, когда требования к стажу возрастут до 32 лет, таких пенсионеров останется всего лишь около 55%. Остальным же придется ждать до 63 или даже 65 лет, ведь для граждан этого возраста условия выхода на пенсию значительно более мягкие.

Ткаченко объяснила, что именно 2025 год станет для украинских пенсионеров переломным. Поскольку, по подсчетам ученых, средний стаж 60-летних украинцев составляет 32 года. Так что после 2025-го число пожилых людей, которые смогут вовремя выйти на пенсию, начнет стремительно уменьшаться.

Следует отметить, что данные о среднем стаже украинцев пенсионного возраста были получены еще до пандемии и полномасштабной войны. Так что их можно считать оптимистическим вариантом правды. Ведь Коронавирус и особенно война сделали миллионы украинцев безработными. Только после 24 февраля 2022 года ЕСВ перестали платить 3 миллиона граждан. Соответственно, и стаж им сейчас не начисляют.

Ученая Лидия Ткаченко утверждает, что при таких условиях шансы вовремя выйти на пенсию у украинцев становятся просто мизерными. По ее мнению, увеличение требований к стажу в сегодняшних условиях просто негуманно. Гораздо более рациональным шагом была бы «заморозка» нормы стажа на цифре 30 лет и параллельное повышение пенсионного возраста до 65 лет. Не напрасно так поступило уже большинство европейских стран.