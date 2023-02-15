У некоторых украинцев отберут право на пенсию: кому грозит старость в нищете

В Украине намерены лишить некоторых граждан права на пенсию. Без выплат могут остаться украинцы, осужденные за преступления против национальной безопасности. К таким преступлениям относятся государственная измена и коллаборационизм.

Соответствующий документ на днях был опубликован на сайте Министерства социальной политики Украины. В настоящее время идет общественное обсуждение этой инициативы. Оно будет продолжаться до 16 февраля, и только тогда законопроект можно будет зарегистрировать в Верховной Раде.

Инициатива предусматривает прекращение выплат и лишение права на их начисление для лиц, наказанных за ряд преступлений. Речь идет о правонарушениях, перечисленных в статьях 109-111 Уголовного Кодекса Украины, а именно:

действия, направленные на смену власти насильственным образом;

посягательство на территориальную целостность страны;

коллаборационизм;

государственная измена.

Таким гражданам перестанут платить пенсию, как только их обвинительный приговор вступит в силу. При этом некоторые предписания закона предлагают применять также к украинцам, подозреваемым в преступлениях против госбезопасности, которые скрываются от правосудия на оккупированных территориях или за рубежом.

Правда, после отбывания наказания и выхода из тюрьмы пенсию госпредателям вернут. А тем, кто к этому моменту достигнет пенсионного возраста, пенсию назначат согласно действующему законодательству. То есть, основываясь на количестве лет стажа и сумме зарплаты, которую они получали.

Кстати, закон о лишении пенсий будет касаться не только обычных пенсионных выплат, но и так называемого пожизненного содержания, которое назначают судьям, прокурорам и некоторым другим категориям граждан. Такие специальные выплаты после выхода из тюрьмы возобновлять не будут. Получить пенсию бывшие преступники смогут только по общему закону. Таким образом, судьи-предатели вместо содержания в 90 тыс. грн будут иметь пенсию в размере 5-6 тыс. грн. Приблизительно такое же падение доходов ожидает и других привилегированных пенсионеров.