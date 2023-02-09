Фиксированный курс не навсегда: в НБУ рассказали при каких условиях «отпустят» гривну

Фиксация курса гривны в Украине стала одной из главных особенностей финансовой системы военного времени. Удержание номинальной стоимости нацвалюты на определенном уровне, которое с первых дней войны осуществляет НБУ, значительно снизило потенциальный уровень инфляции в стране. По состоянию на конец 2022 года показатель инфляции составил 26,6%, а без фиксации курса достиг бы 34%. Новоназначенный глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о важности фиксации гривны и условиях, при которых нацвалюту можно будет «отпустить в свободное плавание».

Глава НБУ отметил, что сейчас ситуация в стране относительно устойчивая и, несмотря на потерю 30% ВВП и значительной доли экспорта, остается контролируемой. Однако для сохранения этой стабильности Национальному банку приходится балансировать спрос на валюту, периодически осуществляя интервенции на рынок. В актуальных условиях это единственный способ удержать курс в определенных фиксированных пределах.

При этом Андрей Пышный подчеркнул, что постепенное снятие ограничений с курса является одним из приоритетов НБУ. Но воплощать этот замысел нужно постепенно и очень осторожно, заботясь о стабильности курса.

Полностью же отказаться от фиксированного курса можно будет только тогда, когда удастся снизить роль НБУ в балансировке рынка. А также при условии,что инфляция станет более прогнозируемым фактором рынка, который не будет так сильно зависеть от действий Национального банка.

Получаеться, что срок действия в Украине режима фиксированного курса нельзя обозначить определенными временными рамками. Когда будут сняты ограничения, зависит только от макроэкономической ситуации в стране. А пока эта ситуация не улучшится, у Национального банка нет других вариантов, кроме как держать курс в определенных границах.

Напомним, по состоянию на 8 февраля курс НБУ составлял 36,57 грн/$ и 39,15 грн/евро. На черном же рынке доллар на покупку стоил 40,22 грн/$, а на продажу – 44,13 грн/$. Евро же торговался за 42,86 грн/евро и 42,57 грн/евро при покупке и продаже соответственно.