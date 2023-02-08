Мошенники используют проблемы со связью и обворовывают украинцев: новая схема

Украинские мошенники начали использовать проблемы со связью в своих преступных целях. С помощью хитрости они лишают своих жертв доступа к мобильному номеру, притворяясь сотрудниками компании-оператора. Как работает схема обмана?

Мошенники звонят своим потенциальным жертвам и просят зазвать код из пришедшего на их номер СМС. Они рассказывают своим собеседникам, что с помощью этого кода переключат их на другую вышку для лучшей связи. Но на самом же деле, называя этот код, владелец номера просто отдает его в пользование злоумышленнику.

Дело в том, что код из SMS используется для подтверждения регистрации на сайте оператора. Поэтому, получив эти заветные цифры, мошенник создает личный кабинет под номером своей жертвы и может заказать перевыпуск SIM-карты. Таким образом, преступник получает полный контроль над номером, который обычно является банковским и предоставляет доступ ко всем счетам и картам его настоящего владельца.

Как отметила директор Украинской межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко, такие случаи мошенничества в Украине в последнее время участились. Люди думают, что не могут позвонить или отправить СМС из-за плохой связи в то время, как мошенник уже хозяйничает в их мобильном банкинге. Ведь имея номер и хотя бы минимальные данные о клиенте, его пароль в личном кабинете банка крайне легко восстановить.

Данильченко отметила, что мошенническая схема с перевыпуском SIM-карты очень опасна. Получив в распоряжение банковский номер своей жертвы, мошенник может не только снять с ее счетов всю сумму, но и взять немалый кредит. Таким образом, пострадавший остается без денег, да еще и с огромными долгами перед банком.

Единственный способ уберечь себя и свои деньги от мошенников – не зазывать никому никаких кодов из СМС. Также нельзя разглашать данные своей карты и пароль к мобильному банкинг. Ведь ни один мобильный оператор или работник банка не будет выспрашивать такую информацию, да еще по телефону.