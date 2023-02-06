В марте украинцам повысят пенсию: надбавка составит минимум 500 грн

Украинским пенсионерам в скором времени увеличат размер пенсионных выплат. С 1 марта в Украине проведут индексацию или так называемое «осовременивание» пенсий, в результате которого доходы пожилых граждан вырастут по меньшей мере на 500 грн.

Индексация, которая проводится ежегодно, начиная с 2017 года, на этот раз увеличит пенсии граждан ориентировочно на 24%. Такой значительный размер надбавки связан с рекордной инфляцией, которая в 2022 году достигла почти 30%.

Таким образом, у украинцев, получающих минимальную или близкую к минимальной пенсию, надбавка составит примерно 500 грн. При этом важно отметить, что индексировать будут не всю сумму пенсии, а только ее расчетный размер. Так что надбавки за возраст или за стаж во время «осовременивания» выплат учитываться не будут.

Перерасчет пенсий имеет целью повысить выплаты пожилых украинцев таким образом, чтобы защитить их от стремительного повышения цен. Кроме уровня инфляции, при индексации учитывается также процент, на который выросли заработки граждан за последние 3 года. Таким образом, пенсию фактически «дотягивают» до актуального уровня цен и доходов украинцев.

Индексация пенсий, которая пройдет в марте, коснется далеко не всех украинских пенсионеров. Изменится только размер выплат, рассчитанных по общему закону. В то же время доходы чиновников на пенсии останутся такими же, а военным в отставке выплаты все же пересчитают, но по другим правилам.

Несмотря на то, что Минсоц и даже сам президент Зеленский уже подтвердили индексацию, ее запланированный размер все еще может измениться. Из-за войны в Украине существует значительный дефицит бюджета, поэтому пока неизвестно, удастся ли повысить пенсии граждан аж на четверть.

В целом, вопрос проведения индексации в 2023 году довольно долго оставался открытым. Но правительство все же решило не отказываться от перерасчета пенсий. Все остальные бюджетные выплаты в 2023 году повышать не будут. В частности, не изменится размер прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии.