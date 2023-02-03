Какими продуктами запастись на случай блекаута: украинцам дали ценные советы

Длительные отключения света заставили украинцев привыкнуть к определенному дискомфорту и научиться находить альтернативу обычным электроустройствам. Многие уже приобрели себе светильники на батарейках, зарядные фонарики, повербанки и т.д. Но осветить жилье на самом деле не так уж сложно. Гораздо более серьезные проблемы возникли у владельцев электроплит, которые из-за перебоев с электроснабжением часто не в состоянии приготовить себе еду.

Эксперты интернет-ресурса Visit Ukraine дали украинцам несколько советов, как обеспечить нормальный рацион на фоне постоянных перебоев со светом. Для этого нужно прежде всего приобрести одно незаменимое устройство. Это устройство – газовая горелка.

Газовую горелку можно использовать чтобы:

приготовить или разогреть еду;

вскипятить воду.

Эксперты отметили, что для приготовления пищи на газовой горелке лучше всего пользоваться посудой небольшого размера с тонкими стенками. Тогда весь процесс займет меньше времени, соответственно, можно будет сэкономить газ.

Конечно, таким образом не получится приготовить борщ или плов. На горелке советуют варить макароны, каши, разогревать готовые супы в банках, разнообразные сублимированные блюда и т.д.

Какими продуктами запастись на случай блекаута?

В случае возникновения критической ситуации, когда не будет возможности приготовить горячую пищу, следует иметь небольшой запас необходимых продуктов. Речь идет о питательной и калорийной пище, которая не требует специальных условий хранения и долго не портится. В частности:

орешки и сухофрукты;

печенье;

шоколад;

сало;

мед;

консервы;

энергетические батончики.

Кстати, в случае отсутствия отопления, которое у части украинцев выключается вместе со светом, сбалансированная и питательная пища поможет согреться. Поэтому нужно следить за количеством потребленного и не ограничивать калорийность рациона, даже если нет возможности съесть горячее блюдо и питаться приходится всухомятку.

Также не лишним будет приобрести больше теплой одежды. Предпочтение стоит отдать вещам из флиса, ведь они прекрасно греют и не ограничивают движений.