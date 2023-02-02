Благотворители из США выплачивают украинцам по $1000: как получить деньги

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить единовременную денежную помощь в сумме $1000. Инициатором создания программы выплат является Нью-Йоркская благотворительная организация $1K. Кто может претендовать на $1000 и как получить эти деньги?

Кто может получить $1000?

Прежде всего стоит отметить, что претендовать на выплаты имеют право только семьи. Так что одиноким украинцам даже нет смысла подавать заявку. Помощь будут оказывать как оставшимся в Украине семьям, так и тем, кто выехал за границу в качестве беженцев.

Благотворительная организация $1K является некоммерческим объединением, созданным для поддержки граждан Украины, пострадавших в результате военных действий. Она работает благодаря связям со спонсорами в США и всем мире. Именно эти спонсоры и предоставляют средства для осуществления выплат.

Как оформить заявку?

Чтобы создать заявку на получение выплат от $1K, нужно заполнить специальную анкету здесь. Претенденту на помощь придется указать следующие данные:

реферальный e-mail лица, рекомендовавшего присоединиться к проекту $1K Украина. Если о выплатах гражданин узнал самостоятельно, нужно указать свой электронный адрес;

личный e-mail;

номер мобильного;

имя и фамилию;

дату рождения;

номер банковской карты;

город и адрес регистрации;

почтовый индекс;

город проживания (для ВПЛ и беженцев);

количество детей и взрослых в семье;

семейное фото;

ссылку на аккаунт в Facebook или Instagram (если есть);

краткую информацию о каждом из членов семьи (имя, возраст, профессия и т.д.);

причину, по которой семья нуждается в помощи;

как будут израсходованы полученные средства.

Важно!

Не следует отправлять заполненную заявку несколько раз, так как система может ее просто заблокировать.

Когда ждать денег?

Если спонсоры найдутся сразу, деньги могут прийти на счет заявителя в течение часа. Однако иногда поиски бенефициара занимают по 2-3 дня.

Шансы украинцев получить деньги зависят и от того, как они заполнили анкету. Ведь представители организации $1K могут не одобрить анкету, считая нецелесообразным оказание помощи данной семье.

Однако благотворители из Нью-Йорка утверждают, что делают все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству украинских семей. В настоящее время выплаты в сумме $1000 получили уже более 10,5 тыс. пострадавших от войны семей. Общая сумма выплаченных средств составила около $11 млн.