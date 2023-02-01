Некоторым украинским компаниям разрешат оформлять отсрочки 50% своих работников: кого коснутся изменения

В Украине утвердили новый порядок бронирования военнообязанных мужчин. Соответствующие изменения к закону Кабмин утвердил 27 января. Они призваны рационализировать бронирование, повысив обороноспособность страны без негативных последствий для экономики.

Как пояснили в Минэкономики, новые правила, прежде всего, увеличат возможности бронирования для критически важных предприятий. Теперь они будут иметь такие же привилегии, которые раньше имели только учреждения, выполнявшие мобилизационные задачи. Бронированию будут подлежать их руководители, заместители руководителей, а также до 50% сотрудников. К таким предприятиям относятся:

производители товаров и услуг, необходимых ВСУ или другим военным формированиям;

критически важные для обеспечения жизнедеятельности населения и нормального функционирования экономики страны.

Причем забронировать на таких предприятиях разрешат даже более 50% работников, если в этом есть обоснованная необходимость.

Какие предприятия считаются критически важными?

Критически важные для экономики предприятия определяют центральные органы власти и другие управленческие органы. При этом они руководствуются следующими критериями:

сумма уплаченных предприятием налогов превышает €1,5 млн;

сумма доходов в иностранной валюте – от €32 млн;

стратегически важно для экономики страны и ее безопастности;

играет значительную роль в удовлетворении потребностей определенной территориальной общины;

не имеет долгов по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

его работники получают зарплату, не ниже средней в данном регионе;

является резидентом «Дия.City».

Чтобы предприятие сочли критически важным, оно должно соответствовать по крайней мере трем из вышеперечисленных критериев.

Однако для ряда предприятий достаточно даже двух критериев. В их число входят:

предприятия топливно-энергетической отрасли;

отрасли здравоохранения, физкультуры и спорта, образования и науки, социальной защиты, имеющие коммунальную или государственную формы собственности и включенные в Реестр неприбыльных учреждений, содержащиеся на бюджетные средства или предоставляющие бесплатные услуги населению;

линейные аудиовизуальные медиа;

заведения культуры в коммунальной или государственной собственности.

Подтверждать свой критический статус такие предприятия обязаны каждый год в течение всего срока действия военного положения в Украине.