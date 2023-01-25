Украинцам станет проще найти работу в Польше: не нужно даже знать язык

В Польше работодатели все чаще ищут для найма украиноязычных работников. По состоянию на второе полугодие 2022 года количество вакансий для наших сограждан, не владеющих польским языком, составляло около 1 тысячи. Хотя еще несколько лет назад этот показатель едва доходил до 200-250 вакансий. Об этом сообщает международное кадровое агентство Gremi Personal.

В то же время, данные Польского экономического института свидетельствуют, что с января по сентябрь 2022 года на территории Польши было зарегистрировано более 10 тысяч украинских предприятий. А бум на украинских работников начался с августа того же года. То есть, украинские компании охотно нанимают на работу «своих». Да и беженцы, оказавшиеся в Польше не зная языка, совсем не против работать в привычной атмосфере среди своих соотечественников.

Как отметила руководитель департамента рекрутации компании Gremi Personal Анна Джоболда, работа в украинской компании – это еще и отличная возможность получить должность соответственно своему уровню квалификации. Ведь в польской компании специалиста никогда не назначат на высокую должность без знания языка, даже если у него есть образование и соответствующие навыки.

Хотя не все украинские компании, работающие в Польше, предпочитают нанимать украинцев. В частности, предприятия, связанные с продажей товаров и услуг, часто ищут себе менеджеров среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. То есть нанимать своих сограждан стремится только бизнес, не связанный с внешней коммуникацией.

Кстати, недавно на польский рынок вышел ряд крупных украинских компаний, которые беженцы, не знающие польского языка, также могут рассматривать как потенциальный вариант трудоустройства. В частности, в Польше заработала Rozetka, Новая почта и Haski Managment. А в скором времени откроются также представительства компаний monobank, «Документ», «Дія.Бізнес», сеть заведений питания GastroFamily, «Галя Балувана», Gaga и т.д. Так что найти работу беженцам из Украины, которых сейчас в Польше находится около 1 миллиона, станет гораздо проще.