Только без паники: украинцам объяснили, почему не стоит скупать доллары

Курс доллара в 2023 году не пересечет отметки в 50 грн. Все прогнозы касательно катастрофической девальвации гривны – это лишь попытка посеять панику среди населения. Поэтому украинцам не стоит сломя голову бежать в обменники и скупать «твердую» валюту.

Такое заявление сделал народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мариковский. Он заверил украинцев, что запасаться долларами сейчас не стоит, ведь, по ожиданиям экспертов, средний курс в 2023 году не превысит 41 грн/долл. Даже в бюджете Украины заложен курс 42 грн/долл. То есть члены Кабинета министров убеждены в стабильности гривны. Какие же причины для паники у рядовых граждан?

«Слуга народа» напомнил, что Украина получает мощную поддержку от США и стран Европейского союза. Регулярные вливания в бюджет позволяют оперировать финансами страны таким образом, чтобы удерживать национальную валюту в определенных рамках.

В то же время гарантией дальнейшего предоставления Украине кредитов и грантов остаются Вооруженные силы Украины. Именно они сейчас являются щитом между демократическим миром и крупнейшим современным государством-террористом. Так что пока украинские защитники смело сражаются против фашистов ХХІ века россиян, регулярная финансовая и гуманитарная помощь нашему государству обеспечена.

Мариковский также подчеркнул, что в начале 2022 года эксперты ожидали более стремительной девальвации гривны. Поэтому в конце года были приятно удивлены реальным положением дел. Избежать тотального обесценения нацвалюты удалось в основном благодаря средствам внешнеэкономической поддержки. Однако стабилизации гривны способствовала и реализация военных облигаций. За счет продажи государственных ценных бумаг бюджет в этом году получил дополнительные 200 млрд грн прибыли.

Напомним, что по состоянию на среду 11 января средний курс доллара в украинских обменниках составлял 40,2 грн/долл и 40,7 грн/долл на покупку и продажу соответственно. Для сравнения во вторник 10 января как на продажу, так и на покупку курс доллара был на 5 коп выше.