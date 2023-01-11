Как избежать бессмысленных комиссий и переплат, пользуясь кредиткой: это нужно знать всем

Большинство украинских банков имеют гибкую систему кредитования. В частности, на карточках, которые они выдают своим клиентам, уже установлен определенный кредитный лимит – сумма, которую можно взять в пользование почти бесплатно. Но на самом деле от любителей рассчитываться кредитными средствами банки получают огромную прибыль. Как правильно пользоваться кредиткой, чтобы не дать банку заработать на вас?

Не снимайте с кредитки наличные

Даже при снятии с кредитки собственных средств банк возьмет не менее 1% комиссии. Немалую сумму взыщут с владельца карты и за перевод средств. Причем в случае перевода собственных денег, размещенных на кредитке, процент будет несколько ниже. А если вся переводимая сумма взята в кредит – эта операция позволит банку очень неплохо на вас заработать.

Рассчитывайтесь кредитной картой онлайн

При оплате кредиткой товаров или услуг комиссия вообще не снимается. Так что это, безусловно, самый выгодный способ пользоваться деньгами, взятыми у банка взаймы. Кроме того оплата в терминале или онлайн магазине для банка является вполне понятной и так сказать «прозрачной» операцией. Если такие транзакции в вашей истории платежей будут преобладать, шансы на повышение кредитного лимита будут куда больше.

Помните о сроке погашения кредита

Суммой, предусмотренной кредитным лимитом, владелец карты обычно может пользоваться бесплатно или под минимальный процент. Однако такие условия действуют только в течение определенного срока. У большинства украинских банков этот срок составляет 2 месяца. Затем процент по кредиту резко увеличивается. Так что если не вернуть долг вовремя, придется заплатить чуть ли не вдвое больше.

Соблюдайте правила банка

Если по условиям кредита вам нужно ежемесячно вносить определенную сумму (обязательный платеж), лучше не нарушать это правило. В противном случае банк может повысить ставку по вашему кредиту. Например, в ПриватБанке на кредит до 20 000 грн годовая процентная ставка равна 51,76%. Но в случае малейшего нарушения условий ссуды этот процент мгновенно вырастет до 81,6%.

Не используйте всю сумму кредитного лимита

Если у вас кредитный лимит составляет 10 000 грн и вы снимете сразу всю сумму в банкомате или совершите перевод на карту, банк насчитает комиссию за эту операцию. Некоторые банки могут проявить лояльность и сразу увеличить лимит на сумму комиссии. Другие же оформят комиссию как еще один кредит. Таким образом, количество ссуд начнет незаметно для вас расти. Опаснее всего в этой ситуации «втянуться» и начать рассчитываться со старыми кредитами за счет новых.