Новый 2023 год начнется с магнитных бурь: астрологи назвали самые опасные дни января
Метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний ждут сложные времена.
Магнитные бури – это мощное космическое явление, крайне негативно влияющее на самочувствие и поведение людей. Особенно сильно повышение интенсивности магнитного поля Земли ощущают метеозависимые люди и люди с хроническими недугами. Ведь на фоне магнитных бурь у них может произойти резкое обострение болезни.
В январе 2023 года ожидаются две магнитные бури. Первая продлится с 3 по 5 января. Астрологи относят ее к средней категории интенсивности. Соответственно, тяжелее всего она пройдет для людей, чье самочувствие напрямую зависит от метеорологических явлений.
У таких людей может стремительно повыситься артериальное давление, а также будет преследовать сильная головная боль. Поэтому следует заранее подготовиться и запастись всеми необходимыми лекарствами, чтобы при необходимости облегчить неприятные симптомы.
Вторая магнитная буря ожидается в период с 10 по 12 января. Однако астрологи утверждают, что ее интенсивность будет значительно ниже, чем у предыдущей. Так что эта магнитная буря для большинства людей пройдет незамеченной.
Ощутить некоторые изменения в своем самочувствии могут только люди с серьезными хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. У таких людей могут происходить резкие «скачки» артериального давления, они будут испытывать боль в висках и головокружение.
Стоит отметить, что магнитные бури даже у вполне здоровых людей могут вызвать следующие симптомы:
- боли в суставах и мышцах;
- долгий период восстановления после физической работы или тренировок;
- плохой аппетит и тошнота, иногда рвота;
- быстрая утомляемость, даже при выполнении привычных рутинных дел;
- плохой сон с частыми пробуждениями, не имеющими никакой логической причины.
В то же время благоприятными периодами первого месяца 2023 года станут 1-2 января, 6-9 января, а также 12-31 января. В эти дни не ожидается колебаний интенсивности магнитного поля Земли. Так что на самочувствие людей не будут влиять никакие глобальные факторы.
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