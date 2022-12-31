Новый 2023 год начнется с магнитных бурь: астрологи назвали самые опасные дни января

Магнитные бури – это мощное космическое явление, крайне негативно влияющее на самочувствие и поведение людей. Особенно сильно повышение интенсивности магнитного поля Земли ощущают метеозависимые люди и люди с хроническими недугами. Ведь на фоне магнитных бурь у них может произойти резкое обострение болезни.

В январе 2023 года ожидаются две магнитные бури. Первая продлится с 3 по 5 января. Астрологи относят ее к средней категории интенсивности. Соответственно, тяжелее всего она пройдет для людей, чье самочувствие напрямую зависит от метеорологических явлений.

У таких людей может стремительно повыситься артериальное давление, а также будет преследовать сильная головная боль. Поэтому следует заранее подготовиться и запастись всеми необходимыми лекарствами, чтобы при необходимости облегчить неприятные симптомы.

Вторая магнитная буря ожидается в период с 10 по 12 января. Однако астрологи утверждают, что ее интенсивность будет значительно ниже, чем у предыдущей. Так что эта магнитная буря для большинства людей пройдет незамеченной.

Ощутить некоторые изменения в своем самочувствии могут только люди с серьезными хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. У таких людей могут происходить резкие «скачки» артериального давления, они будут испытывать боль в висках и головокружение.

Стоит отметить, что магнитные бури даже у вполне здоровых людей могут вызвать следующие симптомы:

боли в суставах и мышцах;

долгий период восстановления после физической работы или тренировок;

плохой аппетит и тошнота, иногда рвота;

быстрая утомляемость, даже при выполнении привычных рутинных дел;

плохой сон с частыми пробуждениями, не имеющими никакой логической причины.

В то же время благоприятными периодами первого месяца 2023 года станут 1-2 января, 6-9 января, а также 12-31 января. В эти дни не ожидается колебаний интенсивности магнитного поля Земли. Так что на самочувствие людей не будут влиять никакие глобальные факторы.