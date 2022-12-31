Счастье не обойдет стороной: астрологи назвали три самых успешных знака 2023 года

Встречать Новый год гораздо приятнее зная, что он станет счастливым и успешным. Эксперты по восточной астрологии рассказали для кого 2023 год будет наиболее удачным. Они назвали знаки китайского горскопа, представители которых в год Черного Кролика почувствуют себя хозяевами собственной судьбы и осуществят все свои мечты.

Счастливые знаки 2023 года по китайскому гороскопу.

Астрологи убеждены, что тройкой самых успешных знаков, которым будет безумно везти в 2023 году, станут Коза, Свинья и Собака. К представителям этих знаков Черный Кролик будет наиболее лояльным.

Родившихся в год Козы, Свиньи и Собаки в 2023-м ждет успех в профессиональной сфере. Они смогут подняться на несколько ступеней выше по карьерной лестнице. А некоторые из уроженцев названных знаков сумеют даже открыть собственное дело. Успехи в работе принесут этим счастливчикам незаурядные доходы и позволят задуматься о приобретении нового жилья, автомобиля или путешествии в далёкую райскую страну.

Неплохо в 2023 году сложится и судьба зодиакальных Крыс. Особенно ласковым Кролик будет к тем уроженцам знака, которые отважатся запустить собственный стартап или создать семью. За смелость и решительность Крысы будут вознаграждены успехом.

Сложнее будет в грядущем году Петухам. Чтобы получить хоть кусочек счастья, им придется работать не покладая рук.

Счастливые символы года Черного Кролика.

Астрологи также назвали ряд символов, которые будут приносить удачу в 2023 году.

Счастливые цифры: 5,7, 9 и все содержащие их числа.

Счастливые даты: 15, 27 и 30 числа каждого месяца по китайскому лунному календарю.

Счастливые месяцы: март.

Счастливый цвет: зеленый, синий, черный и желтый.

Чтобы повезло в каком-то конкретном деле, следует выбрать для его осуществления удачный день по китайскому календарю и одеться в один из четырех любимых цветов Черного Кролика.