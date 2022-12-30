В «Дия» запустили две долгожданные услуги: они уже претендуют на звание самых популярных в приложении

В «Дия» появились две новые услуги, которых давно ждали украинцы. Теперь в государственном приложении можно будет запросить замену водительского удостоверения и получить справку о несудимости. Детальнее об очередном обновлении приложения рассказал в своем Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Глава Минцифры отметил, что одна из добавленных услуг, а именно замена водительского удостоверения, ранее уже была представлена в приложении. Сейчас же ее решили вернуть в «Дия».

Оформить заявку на замену водительского удостоверения украинцы смогут например если потеряли его, сменили фамилию и еще в ряде других случаев. Чтобы получить новый документ вместо старого, больше не придется выстаивать очереди в Сервисных центрах МВД и проходить ряд бюрократических процедур. Ведь в «Дия» получить новые права можно всего в несколько кликов.

В отличии от услуги замены водительских прав, возможности получить справку о несудимости в «Дия» раньше не было. Такая услуга вводиться Министерством цифровой трансформации впервые. Фактически, эта справка является выпиской из государственного реестра, к которому имеет доступ приложение «Дия». Следует только создать заявку и выписка появится в перечне электронных документов пользователя.

Глава Минцифры отметил, что оформление выписки о несудимости вполне может стать одной из самых популярных услуг приложения. Ведь этот документ ежегодно заказывают более 1 млн. украинцев. Выписка о несудимости требуется при оформлении на работу, получении визы, оформлении гражданства, установлении опеки и еще в ряде других случаев.

Обе внедренные услуги сейчас находятся на стадии бета-тестирования. Но как только завершится пробный период, они станут доступными всем без исключения пользователям приложения «Дия».

Напомним, что ранее Михаил Федоров обнародовал результаты подсчета антикоррупционного и экономического эффекта от пользования приложением «Дия». Только в 2022 году этот показатель составил около 48 млрд грн.