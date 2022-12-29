Стоит ли рожать ребенка в 2023 году: астрологи рассказали об особенностях малышей-Кроликов

2023 год или год Черного Водяного Кролика астрологи называют исключительно удачным для рождения детей. В восточных религиях Черного Кролика считают символом долголетия и покоя. Так что дети, появившиеся на свет в этом году, непременно будут иметь кроткую судьбу.

Астрологи рассказали, что родившиеся в 2023 году малыши достигнут в жизни больших успехов. Звезды помогут им осуществить свои мечты и изменить мир к лучшему.

Характер и особенности детей-Кроликов

Родившиеся в год Кролика малыши обычно очень тихие и редко устраивают истерики. Такой ребенок – просто мечта для родителей. Маленькие Кролики не слишком болтливы, не любят безобразничать и нарушать дисциплину.

Кролики обожают порядок. Подчиняться правилам для них в радость. Эти дети с удовольствием ходят на все факультативы и кружки, которые для них находят любящие родители. Никогда не отказываются делать уроки или выполнять свои домашние обязанности.

Дети, родившиеся под знаком Кролика, почти никогда не отказываются от еды. Они не перебирают продуктами и с радостью будут пробовать даже блюда, которые детям обычно не по вкусу.

Еще одной отличительной чертой маленьких Кроликов является их любовь к чистоте и порядку. В их комнатах всегда убрано, все лежит на своих местах. Причем идеальный порядок эти дети поддерживают даже без напоминания родителей.

Однако к Кроликам нужно постоянно проявлять интерес и не игнорировать их потребности. В противном случае они могут показать характер. Возможны даже припадки гнева, которые поразят не готовых к такому поведению родителей Кролика.

В таких случаях лучшей тактикой будет дать ребенку время успокоиться, а затем выслушать его и попытаться всей семьей решить возникшую проблему. Убеждать детей-кроликов в собственной правоте нет никакого смысла. Они пойдут на компромисс, только услышав от родителей логические аргументы.