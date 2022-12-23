Украинцы теперь будут подавать заявления на субсидию по-новому: что изменилось

В Украине функцию назначения субсидий с 1 декабря передали Пенсионному фонду. Так что подавать заявление на получение помощи в оплате коммуналки украинцы теперь должны именно в ПФУ, а не в органы соцзащиты, как это было раньше. Причем оформить субсидию они могут даже без личного обращения, а онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подать заявление на субсидию онлайн

В ПФУ предоставили инструкцию по подаче онлайн-заявления на получение жилищной субсидии. Согласно ей претендент на льготы должен выполнить следующие шаги:

Зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Авторизоваться в своем личном кабинете. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать пункт меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Поставить галочку возле предложения о дистанционном информировании и нажать «Продолжить». В списке услуг выбрать опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии». Заполнить все обязательные поля в онлайн-форме, добавляя где нужно скан-копии документов. Нажать «Сформировать заявление», запустив проверку правильности его заполнения. Поставить цифровую подпись а затем отправить заявление на обработку в ПФУ.

После подачи заявления на назначение субсидии пользователь может наблюдать за его рассмотрением в том же личном кабинете, а точнее в разделе «Мои обращения».

Какие документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить жилищную субсидию необходимо заявление и декларация о доходах домохозяйства. Хотя в некоторых случаях у граждан могут попросить еще и такие документы:

справка о доходах, если в базе данных налоговой отсутствует эта информация;

договор об аренде жилья;

справка о нахождении гражданина в другом населенном пункте;

справка об оплате коммуналки в другом доме или квартире.