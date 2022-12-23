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Украинцы теперь будут подавать заявления на субсидию по-новому: что изменилось

В ПФУ предоставили пошаговую инструкцию по оформлению субсидии онлайн.

24.12.2022
1 хвилина на прочитання

В Украине функцию назначения субсидий с 1 декабря передали Пенсионному фонду. Так что подавать заявление на получение помощи в оплате коммуналки украинцы теперь должны именно в ПФУ, а не в органы соцзащиты, как это было раньше. Причем оформить субсидию они могут даже без личного обращения, а онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подать заявление на субсидию онлайн

В ПФУ предоставили инструкцию по подаче онлайн-заявления на получение жилищной субсидии. Согласно ей претендент на льготы должен выполнить следующие шаги:

  1. Зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда
  2. Авторизоваться в своем личном кабинете. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  3. Перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать пункт меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
  4. Поставить галочку возле предложения о дистанционном информировании и нажать «Продолжить».
  5. В списке услуг выбрать опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».
  6. Заполнить все обязательные поля в онлайн-форме, добавляя где нужно скан-копии документов.
  7. Нажать «Сформировать заявление», запустив проверку правильности его заполнения.
  8. Поставить цифровую подпись а затем отправить заявление на обработку в ПФУ.

После подачи заявления на назначение субсидии пользователь может наблюдать за его рассмотрением в том же личном кабинете, а точнее в разделе «Мои обращения».

Какие документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить жилищную субсидию необходимо заявление и декларация о доходах домохозяйства. Хотя в некоторых случаях у граждан могут попросить еще и такие документы:

  • справка о доходах, если в базе данных налоговой отсутствует эта информация;
  • договор об аренде жилья;
  • справка о нахождении гражданина в другом населенном пункте;
  • справка об оплате коммуналки в другом доме или квартире.

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24.12.2022
1 хвилина на прочитання
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