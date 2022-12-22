Что делать, если банкомат «съел» деньги: в Минреинтеграции предоставили инструкцию

В связи с систематическими отключениями света в Украине граждане все чаще сталкиваются с проблемами при пользовании банкоматами и терминалами. Когда электроснабжение резко прекращается, банковская машина выключается. Так что может просто не выдать пользователю деньги, которые уже списала с карты, или наоборот – приняв наличные, не засчитать их на указанный счет. Что делать в такой ситуации?

Краткую инструкцию для украинцев, потерявших средства из-за отключения терминала или банкомата, на днях опубликовали на сайте Минреинтеграции. По словам представителей ведомства, обнародованный алгоритм был предложен одним из крупнейших банков страны ПриватБанком.

В государственном банке порекомендовали, прежде всего, обратиться по телефону горячей линии. В ПриватБанке это номер 3700. После соединения с оператором нужно объяснить ситуацию и подать заявку на возврат средств. При этом крайне важно предоставить полную информацию об адресе расположения банковского аппарата, времени проведения операции и назвать точную сумму потерь.

После обработки заявки деньги сразу же вернут клиенту на карту. Это может произойти даже в тот же день, когда случилась неприятность. Хотя в некоторых случаях потребуется более глубокая проверка информации и даже инкассация банкомата или терминала. Тогда процесс возврата средств может затянуться на несколько недель.

В Минреинтеграции также напомнили украинцам о других способах снятия наличных. Ведь кроме банкоматов это можно сделать на кассах супермаркетов, заправок, аптек и т.д. Чтобы воспользоваться этим способом нужно совершить покупку и при расчете попросить кассира снять определенную сумму с карты. Тогда терминал спишет стоимость покупки плюс указанную сумму, которую кассир выдаст клиенту наличными. В торговых точках Украины, предоставляющих такую услугу, обычно можно снять от 500 грн до 6000 грн за одну покупку.

Услугу снятия наличных предоставляют также «Новая почта» и «Укрпочта». Для этого нужно посетить любое из отделений этих почтовых операторов.