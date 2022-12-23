Украинцы могут рассчитывать на выплату в 500 евро в месяц: кто может получить деньги

Беженцы из Украины, которые временно проживают в Испании, могут получить финансовую помощь в размере 500 евро в месяц. Заявку на выплаты нужно подать до 31 января 2023 года. Однако претендовать на помощь имеют право не все украинцы, а только те, кто зарегистрировался в стране как беженец.

Ежемесячные выплаты в размере 500 евро предназначены в основном для матерей или опекунов с несовершеннолетними детьми. Ведь 400 евро из этой суммы взрослый беженец получает на себя, а оставшиеся 100 евро – на обеспечение ребенка.

Источником финансовой помощи является правительство Каталонии. Эта программа выплат совсем новая, поэтому прием заявок от потенциальных получателей помощи начался только 15 декабря 2022 года. Продлится он полтора месяца и закончится 31 января 2023 года. К концу этого периода все заявители получат ответ на свой запрос касательно выплат.

Согласно информации на официальном сайте правительства Каталонии, чтобы иметь право на получение финансовой помощи, нужно:

получить статус временной защиты в Испании;

зарегистрироваться непосредственно в муниципалитете автономного региона Каталония.

Для подачи заявления, украинцы могут использовать специальную форму, размещенную на сайте или в электронном офисе городского совета по месту регистрации. Правительство Каталонии предупредило украинцев, что ожидать мгновенного ответа на свой заявление не стоит. Ее обработка может занять несколько дней, и только после этого заявитель сможет контролировать состояние своего запроса через собственный электронный кабинет.

Напомним, что в Украине на днях обновили список территорий, где проводились или сейчас идут военные действия, а также временно оккупированных территорий. Он включает в себя более 300 общин в 9 областях Украины. Согласно этому списку внутренне перемещенным украинцам будет назначайся финансовая помощь от государства: 2 тыс. грн – для взрослого, 3 тыс. грн – для ребенка или человека с инвалидностью.