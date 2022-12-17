У «1+1» появится дублер: что украинцам предложит новый канал медиагруппы Коломойского

В Украине запустят новый канал «1+1 Украина». Его миссия – отвлечь украинцев от тревожных новостей, которые транслирует оригинальный телеканал «1+1». Таким образом, «1+1 Украина» станет своего рода развлекательным каналом-дублером, на котором зрители смогут смотреть любимые фильмы, сериалы и телепрограммы.

Разрешение на запуск нового канала Национальный совет по телевидению и радиовещанию предоставил 15 декабря. В медиагруппе «1+1 media», являющейся владельцем «1+1 Украина», рассказали, что именно зрители смогут увидеть на новом канале.

Прежде всего, на «1+1 Украина» не будет новостей и даже какого-либо намека на них. Программная сетка канала будет состоят из сериалов, фильмов, телешоу и другого развлекательного контента. Тем временем основной канал медиахолдинга «1+1» продолжит транслировать информационный марафон «Единые новости».

Открытие развлекательного канала «1+1 Украина» не только отвлечет и поддержит украинцев в сложные времена, но и позволит медиахолдингу получить дополнительные доходы от рекламы. Ведь не секрет, что с начала войны весь развлекательный контент оказался в тени, из-за чего доходы некоторых телеканалов резко упали. Хотя каналы-участники телемарафона «Единые новости» и получают финансирование от государства. В частности, в 2023 году на работу проекта в бюджете заложены расходы в сумме 2 млрд грн.

Кстати, вместе с каналом «1+1 Украина» лицензию на вещание получил и телеканал ICTV 2 медиахолдинга Starlight Media. Он также будет транслировать исключительно развлекательный контент. Доступ к обоим новым каналам украинцы смогут получить в пакетах ОТТ и кабельных провайдеров, а также в пакетах единственного в Украине платного спутникового провайдера Viasat.

Напомним, что «1+1 media» является владельцем таких популярных телеканалов, как ТЕТ, Униан ТВ, ПлюсПлюс, 2+2, Бигуди и других. Вместе все эти каналы имеют охват почти у 40% украинской аудитории. Один из крупнейших в Украине медиахолдингов принадлежит одиозному олигарху Игорю Коломойскому.